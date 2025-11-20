Σε σημαντικές παρεμβάσεις προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται η εισαγωγή περιορισμών στην ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης για ηλικιωμένους, καθώς και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης ώστε οι μηχανές να μην μπορούν να εκκινήσουν αν ο αναβάτης δεν φορά κράνος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, για την ανανέωση άδειας οδήγησης αρκεί μία απλή ιατρική γνωμάτευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκδίδονται άδειες ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι αναγκαίες προδιαγραφές υγείας, με τη βοήθεια «γνωστών» γιατρών.

Το νέο σύστημα που μελετά το υπουργείο Μεταφορών προβλέπει πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ώστε να καταγράφεται ποιος γιατρός εκδίδει τη γνωμάτευση. Η πλατφόρμα θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ, που διαθέτει το συνολικό ιατρικό ιστορικό των πολιτών. Έτσι, αν ένας γιατρός δηλώσει ότι ηλικιωμένος οδηγός έχει άριστη όραση, η πληροφορία θα μπορεί να επαληθεύεται με τα πραγματικά ιατρικά δεδομένα, περιορίζοντας τις ψευδείς βεβαιώσεις.

Σε περίπτωση τροχαίου από ηλικιωμένο οδηγό, θα εξετάζεται ο ιατρικός του φάκελος, η καταλληλότητά του για οδήγηση, αλλά και η ευθύνη του γιατρού που υπέγραψε την ανανέωση της άδειας, εφόσον υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ γνωμάτευσης και πραγματικής κατάστασης.

Σημειώνεται πως μετά την τελευταία αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα πρώτα στοιχεία για το 2025 δείχνουν σημαντική βελτίωση: στο διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου σημειώθηκαν 104 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, δηλαδή μείωση 18,6%. Η κυβέρνηση θέλει η θετική τάση να συνεχιστεί και το 2026 και για τον λόγο αυτό φέρνει νέο πακέτο μέτρων.

Στο σχέδιο εντάσσεται και η χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία των αναβατών δικύκλων. Το υπουργείο εξετάζει τη χρήση συστήματος που εμποδίζει την εκκίνηση μοτοσικλέτας όταν ο οδηγός δεν φορά κράνος. Η τεχνολογία, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί, βασίζεται σε ειδικό αισθητήρα και τεχνητή νοημοσύνη. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε μοτοσικλέτες που έχουν κατασκευαστεί από το 2000 και μετά.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι ο μηχανισμός θα τοποθετείται ως κύρωση στους παραβάτες που εντοπίζονται να οδηγούν χωρίς κράνος, ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη της ίδιας συμπεριφοράς, αφού χωρίς κράνος η μηχανή δεν θα ξεκινά.