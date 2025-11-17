Σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Αγρίνιο χθες τα ξημερώματα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, όταν μια 17χρονη μετέβη στο κατάστημα στην πόλη του Αγρινίου. Εκεί, η ανήλικη κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με συνέπεια να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Λόγω της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.