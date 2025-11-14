Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί σταθερά μία από τις πιο φορτισμένες επετείους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η ημέρα μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τον αγώνα κατά της δικτατορίας τιμάται κάθε χρόνο με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα – όμως δεν είναι αργία για όλους. Το καθεστώς λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τον επαγγελματικό κλάδο, ενώ στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων και της πορείας.

Τι ισχύει για την εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα σχολικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται μαθήματα.

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Οι μαθητές προσέρχονται το πρωί για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις μέσα στις σχολικές μονάδες. Μετά το πέρας τους αποχωρούν, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος. Οι γονείς ενημερώνονται για την ώρα λήξης, ώστε να προγραμματίσουν την παραλαβή των παιδιών. Το Ολοήμερο ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Γυμνάσια και Λύκεια

Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης χωρίς μαθήματα. Οι μαθητές παρακολουθούν εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα, ομιλίες και αφιερώματα που σχετίζονται με τα γεγονότα του 1973 και στη συνέχεια αποχωρούν.

Πανεπιστήμια, Ανώτερες Σχολές, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η 17η Νοεμβρίου είναι επίσημη αργία. Πανεπιστήμια, ανώτερες σχολές και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές παραμένουν κλειστές. Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση, πέρα από όσους συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις μνήμης.

Εργασιακός τομέας: δεν είναι αργία

Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα η 17η Νοεμβρίου δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους. Οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, χωρίς διαφοροποίηση στο ωράριο.

Τι προβλέπει το Π.Δ. 79/2017

Το πλαίσιο εορτασμού καθορίζεται από το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος:

• Η 17η Νοεμβρίου ορίζεται ως ημέρα μαθητικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

• Εάν η ημερομηνία συμπέσει Σαββατοκύριακο, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στην προηγούμενη Παρασκευή

• Καμία διδακτική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται

Η ημέρα αποτελεί σταθερά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τη Δημοκρατία και τον αντιδικτατορικό αγώνα, με σχολικές δράσεις που περιλαμβάνουν ποιήματα, αφηγήσεις, ντοκουμέντα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Λόγω της 52ης Επετείου του Πολυτεχνείου, η Αθήνα θα βρίσκεται από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 σε καθεστώς εκτεταμένων κυκλοφοριακών περιορισμών. Η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει αναλυτικό πρόγραμμα απαγορεύσεων στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας, με σταδιακές διακοπές ανάλογα με τις συνθήκες.

Μεταξύ των περιοχών και δρόμων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται:

• Στουρνάρη, Πατησίων, Τοσίτσα, Πολυτεχνείου

• Μπουμπουλίνας, Τζωρτζ, Μπόταση, Κάνιγγος

• Περιοχή Εξαρχείων

• Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Σύνταγμα

• Λεωφόρος Βασ. Σοφίας, Αμαλίας και Φιλελλήνων

• Συγγρού, Πειραιώς, Αθηνάς, Ερμού

• Κηφισίας, Μεσογείων και γύρω δρόμοι προς το κέντρο

• Μιχαλακοπούλου, Παπαδιαμαντοπούλου, Χατζηγιάννη Μέξη και πλήθος άλλων οδών γύρω από το μέτωπο της πορείας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με την Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Συμπέρασμα

Η 17η Νοεμβρίου είναι αργία μόνο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων λειτουργούν χωρίς μαθήματα, αφιερώνοντας τη μέρα στις επετειακές εκδηλώσεις, ενώ για τους υπόλοιπους εργαζόμενους η ημέρα είναι κανονικά εργάσιμη. Στην Αθήνα το τριήμερο συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.