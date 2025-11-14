Ο Πάνος Ρούτσι έκανε δηλώσεις στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ΄χουμε» για τη συνάντηση που είχε με την κλινική υπνοθεραπεύτρια και ψυχολόγο Άντζυ Λουπέσκου.

Η υπνοθεραπεύτρια δημοσίευσε στo TikTok ένα απόσπασμα από τη διαδικτυακή της εκπομπή όπου μιλά για τον γιο του Πάνου Ρούτσι, Ντένι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, λέγοντας ότι ήταν στο πεπρωμένο του. Είπε μάλιστα στον Πάνο Ρούτσι ότι ήταν γραφτό μετά τα 16 του γιου του να πεθάνει σε δύο-τρία χρόνια, επειδή του άρεσε η ταχύτητα και ότι θα «έφευγε» από τροχαίο. Σημειώνεται ότι το βίντεο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Τι είπε ο Ρούτσι μετά τη συνάντησή του με την υπνοθεραπεύτρια

«Με βοήθησε αρκετά και ψυχολογικά και ηθικά. Δεν έκανα υπνοθεραπεία. Συζητήσαμε για την ιστορία μου, τι έχω περάσει από μικρός. Σαν συνέντευξη ήταν πάνω κάτω. Ένας συνεργάτης της υπνοθεραπεύτριας ήρθε πρώτος σε επαφή μαζί μου. Ήταν μια λυτρωτική εμπειρία για μένα. Με βοήθησε αρκετά. Θα ξαναπάω», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

«Δεν με απασχολεί καμία αντίδραση», λέει η Άντζυ Λουπέσκου

Από τη δική της πλευρά, η υπνοθεραπεύτρια σε δηλώσεις της στην ίδια εκπομπή του ΣΚΑΪ ανέφερε: «Κάνω εκπομπές περίπου 35 χρόνια με τίτλο “Το ταξίδι της ζωής”. Ο άνθρωπος μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή να κάνω το δικό του ταξίδι ζωής. Είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος. Εγώ τον κάλεσα. Είχε ο άνθρωπος αυτός εκφράσει την επιθυμία να πει τον πόνο του από τη μυστική γλώσσα του σώματός του, να εκφράσει τον πόνο του. Να βρει το δίκιο του. Να βρει την αλήθεια μέσω της εκπομπής και μέσα από τη διαίσθησή μου. Είμαι μια διαισθητική σύμβουλος. Μπορώ να βοηθώ αυτούς τους ανθρώπους. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ψυχολογία του ανθρώπου αυτού. Δεν με απασχολεί καμία αντίδραση. Με απασχολεί ότι αυτό που έκανα είναι ένα λειτούργημα στην προσπάθειά μου να βοηθήσω έναν πονεμένο άνθρωπο. Ο κύριος Ρούτσι είναι ένα παράδειγμα που εμένα θα με εμπνεύσει αυτή τη στιγμή να γράψω ένα καινούργιο βιβλίο. Ο πόνος της ψυχής όταν ένας άνθρωπος περπατάει από την Αλβανία με τα πόδια για να έρθει στην Ελλάδα, κάνει δυο δουλειές και δεν έχει χρόνο να δει το παιδί του και τελικά χάνει το παιδί του σε ένα τρένο. Κάρμα έχει ο συγκεκριμένος στη ζωή του, όπως κάρμα είχε και το αδικοχαμένο παιδί».

