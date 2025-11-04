Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα για 48 ολόκληρες ώρες, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2025, οι οδηγοί προχωρούν σε απεργία.

Η απεργία αναμένεται να ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της 5ης Νοεμβρίου και να τελειώσει στις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Την Τετάρτη μάλιστα αναμένεται να γίνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι: