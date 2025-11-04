Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 4/11 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. «Κόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε τρόλεϊ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Τροχαία λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα (τρόλεϊ) που υπέστη μηχανική βλάβη παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Κλειστή είναι η λεωφορειολωρίδα της Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο τρόλεϊ ξεκίνησε από τα χειριστήρια (καντράν) στο εσωτερικό του οχήματος, με την οδηγό να αντιδρά ακαριαία.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες, σταμάτησε το όχημα, αποβίβασε άμεσα τον κόσμο, κατέβασε τα ρεύματα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής. Το τρόλεϊ λόγω της βλάβης που υπέστη δεν μπορεί να κινηθεί και θα απομακρυνθεί με ειδικό όχημα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.