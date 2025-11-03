Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις σκιές του ελληνικού θεάτρου. Αναφέρθηκε στον έντονο ανταγωνισμό και τη ζήλια που συχνά κυριαρχούν στο χώρο, φαινόμενα που χαρακτήρισε σχεδόν «εθνικό σπορ».

Σχετικά με την οικογένεια, αποκάλυψε τη στάση της μητέρας του:

«Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε, γιατί το όνειρό της δεν ήταν να γίνω ηθοποιός. Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί»

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, τόνισε τις προσωπικές προκλήσεις που συνάντησε, ακόμη και ενώ ήταν παντρεμένος:

«Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, και ειδικά σε εμένα. Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο, παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία (Γεωργιάδου), είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό. Υπάρχει το “εγώ”. Δεν βγάζουμε λεφτά σαν ηθοποιοί, ακόμα και τις καλές εποχές της τηλεόρασης»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου στάθηκε επίσης στη διάσταση του ελληνικού χαρακτήρα απέναντι στην επιτυχία:

«Παίζει πολύ το ψυχολογικό, η φαντασία και το θυμικό. Υπάρχουν πολλά μαχαιρώματα, οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες. Αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, είναι το εθνικό σπορ των Ελλήνων, η κατσίκα του γείτονα να μην είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στο εξωτερικό μπορεί να κάνεις επιτυχία και να σε προωθήσουν. Εδώ μπορεί να κάνεις επιτυχία και κάποιοι να ζηλεύουν».