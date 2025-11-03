Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ολοκληρώσει και ανακοινώσει τις μεταγραφές δύο Ελλήνων παικτών που ξεχωρίζουν στην τρέχουσα σεζόν της Super League, τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη από την Κηφισιά, και πλέον φαίνεται έτοιμος να εντάξει στο δυναμικό του ακόμα ένα κορυφαίο ελληνικό ταλέντο: τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό.

Όπως έχει μεταφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων απ’ το τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου της αγρινιώτικης ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» όλων των «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Και πλέον «τρέχει» την όλη διαδικασία, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του νεαρού χαφ μέσα στη νέα διακοπή των εθνικών ομάδων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκφράσει προς τον Παναιτωλικό την πρόθεσή του να προσφέρει ένα ποσό που θα «αγγίξει» το 1 εκατ. ευρώ για τον Κοντούρη, ενώ είναι ανοικτός και στο ενδεχόμενο να αφήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης προς τους «κυανοκίτρινους».

Το όλο θέμα προχωράει πλέον σε μία πολύ σταθερή βάση και μετά την ολοκλήρωση και του αγώνα της Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» θα ανεβάσουν… στροφές, για να κάνουν δικό τους και τον 20χρονο μέσο της αγρινιωτικης ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πλάνο ελληνοποίησης του ρόστερ.

