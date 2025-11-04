Η δέκατη Σύνοδος της Αμερικής, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία από την 1η έως την 6η Δεκεμβρίου, αναβλήθηκε για το 2026, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Σάντο Ντομίνγκο, προσθέτοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Έπειτα από προσεκτική ανάλυση της κατάστασης στην περιοχή, η δομινικανή κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει για την επόμενη χρονιά τη διεξαγωγή της 10ης Συνόδου της Αμερικής», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, που επικαλείται τις «βαθιές αποκλίσεις» απόψεων «οι οποίες περιπλέκουν το τρέχον διάστημα τον παραγωγικό διάλογο» των κρατών της περιοχής.

«Την κατάσταση αυτή επιτείνουν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν αρκετές χώρες της Καραϊβικής», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα σχεδόν μια εβδομάδα μετά το φονικό και καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Μελίσα.

Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται κατόπιν «συμφωνίας με τους στενότερους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αρχικού οργανωτή του φόρουμ αυτού, καθώς και άλλων χωρών-κλειδιών», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που προσθέτει πως υπήρξε επίσης «διαβούλευση» με αντιπροσώπους των κυριότερων περιφερειακών οργανισμών, πιο συγκεκριμένα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (ΔΤΑ).

Η συγκέντρωση εντυπωσιακής δύναμης πυρός των ΗΠΑ στην Καραϊβική έχει κλιμακώσει τις εντάσεις, όχι μόνο με τη Βενεζουέλα, τη χώρα που μοιάζει να βρίσκεται κυρίως στο στόχαστρο των επιχειρήσεων της Ουάσιγκτον, αλλά και με την Κολομβία του Γουστάβο Πέτρο κι ακόμη και τη Βραζιλία του Λούλα.

Ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «μπορεί να βάλει φωτιά στη νότια Αμερική» κι η Μπραζίλια δεν θα την αποδεχόταν, προειδοποιούσε στα τέλη του περασμένου μήνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σέλσο Αμορίμ, ο ειδικός σύμβουλος του βραζιλιάνου προέδρου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα επιβεβαίωσε, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο, πως ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας, διεμήνυσε ότι ενδέχεται να διατάξει επίσης χερσαία πλήγματα εναντίον «ναρκωτρομοκρατών» στη χώρα αυτή — και όχι μόνο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα, πάνω απ’ όλα στην Καραϊβική, αλλά και στον Ειρηνικό, εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά. Ως τώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναλάβει την ευθύνη για 15 τέτοιες επιθέσεις, με τουλάχιστον 65 νεκρούς.

Έχουν αναπτυχθεί 8 πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο. Αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο του κόσμου, βρίσκεται εν πλω προς το συγκεκριμένο θέατρο επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν και σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη από τις αμερικανικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί τα ναρκωτικά ως πρόφαση «για την επιβολή αλλαγής καθεστώτος» στο Καράκας, ώστε να βάλει στο χέρι τα πελώρια κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του.

Το Σάντο Ντομίνγκο είχε εξάλλου ήδη ανακοινώσει ότι η Κούβα, η Νικαράγουα και η Βενεζουέλα δεν προσκλήθηκαν στη σύνοδο, η οποία προγραμματιζόταν να διεξαχθεί στη λουτρόπολη Πούντα Κάνα.

Διαφωνώντας με την απόφαση αυτή, το Μεξικό και η Κολομβία κατέστησαν σαφές στα μέσα του Οκτωβρίου πως δεν επρόκειτο να συμμετάσχουν.