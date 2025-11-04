Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Περιφερειακό στο ύψος της Ευκαρπίας, στη θέση Νταμάρι, δυτικά στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας πολύ σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ το οδόστρωμα γέμισε με ψωμιά, που κουβαλούσε το ένα όχημα, το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο.