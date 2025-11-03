Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας, στο ύψος της Βιοκαρπέτ το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου onlarissa.gr, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε πιο ελαφριά.

Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Δείτε φωτογραφίες: