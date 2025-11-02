Την συναισθηματική της φόρτιση δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η Νικολέττα στο νέο επεισόδιο του The Voice, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Κάτι βεβαίως που προκλήθηκε από την εξομολόγηση της 40χρονης διαγωνιζόμενης στην κάμερα του μουσικού τάλεντ σόου, προτού βρεθεί στη σκηνή και την ακούσουν οι coaches.

“Όπως πολλοί άνθρωποι έχουν συναντήσει στην πορεία της καριέρας τους κάποιες δυσκολίες, δύσκολες συνεργασίες, ανθρώπους, άσχημες συμπεριφορές, έτσι είχα και γω. Αυτό με οδήγησε να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω ξανά επαγγελματικά, χτίζοντας έναν δρόμο στη δισκογραφία πλέον, είπα ότι θα ξεκινήσω νευρογλωσσικό προγραμματισμό” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Νικολέττα στην κάμερα του The Voice.

“Αυτό με βοήθησε να πιστέψω πάρα πολύ σε μένα, ότι αξίζω να έχω αυτά που έχω ονειρευτεί” πρόσθεσε εν συνεχεία, με μάτια δακρυσμένα, η 40χρονη διαγωνιζόμενη υπογραμμίζοντας “συγνώμη, είναι και η κούραση. Έχασα τη μητέρα μου πριν από δυόμισι χρόνια”.

“Πολύ συνειδητά είχα επιλέξει εκείνη την περίοδο να είμαι δίπλα της και να μην προχωρήσω την κυκλοφορία ενός τραγουδιού, που ήταν και το πρώτο μου δισκογραφημένο κομμάτι. Θυμάμαι τα τελευταία της λόγια, μου έλεγε “σε πάω πίσω στην καριέρα σου” και της είχα πει να μην τον ξαναπεί αυτό αυτό γιατί προείχε να γίνει καλά” συμπλήρωσε, φορτισμένη συναισθηματικά, η παίκτρια του The Voice.

Για την ιστορία του The Voice, ωστόσο, η Νικολέττα κατόρθωσε να κάνει και τις τέσσερις καρέκλες των coaches να “γυρίσουν” διεκδικώντας την φωνή της για τη συνέχεια του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.