Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ερμαίος, Ερμαίας

Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια

Λίνα, Λίνος

Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή

Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

Ο Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος γεννήθηκε στη Βιθυνία το 740 μ.Χ. από ευσεβείς γονείς, τον Μυριτρίκη και την Αναστασώ, οι οποίοι τον ανέθρεψαν με τα χριστιανικά ιδεώδη. Νέος στρατεύτηκε στον στρατό του εικονομάχου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε’ και, επηρεασμένος από το περιβάλλον, ασπάστηκε για ένα διάστημα τις απόψεις των εικονομάχων. Ωστόσο, μετά την αποστράτευσή του, συνειδητοποίησε τη μεγάλη πλάνη του, μετανόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε και ζήτησε συγχώρηση για το ολίσθημά του.​

Έγινε μοναχός στον Όλυμπο της Βιθυνίας, υιοθετώντας τρόπο ζωής γεμάτο αυστηρότητα, προσευχή και άσκηση. Διακρίθηκε για το προορατικό και θαυματουργικό του χάρισμα αλλά και για την ακλόνητη προσήλωσή του στην ορθόδοξη πίστη—ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εικονομαχιών, όταν υπήρξε υπέρμαχος της τιμής των αγίων εικόνων. Χιλιάδες πιστοί κατέφευγαν σε εκείνον, ζητώντας παρηγορία, συμβουλή και θεραπεία.​

Έζησε ως ερημίτης, με διαρκή προσευχή, ταπεινοφροσύνη και έργα ευσπλαχνίας, διδάσκοντας με το παράδειγμά του την αληθινή χριστιανική ζωή. Αφού συμπλήρωσε 94 χρόνια ζωής, κοιμήθηκε ειρηνικά στη Μονή Αντιδίου, όπου και ετάφη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 Νοεμβρίου ως ενός από τους σπουδαιότερους αναχωρητές και πνευματικούς δασκάλους του 9ου αιώνα, μέγιστο υπόδειγμα μετάνοιας και ομολογίας πίστεως.

