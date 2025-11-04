Τραπέζι στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης «κλείνει» η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας από νωρίς την επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Στόχος του φοροελεγκτικού σχεδίου είναι η αποκάλυψη αδήλωτων εισπράξεων και φορολογικών παραβάσεων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ψηφιακού εργαλείου, όπως:

Στοιχεία από το σύστημα e-send και myDATA για τις αποδείξεις.

Αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης για διασταυρώσεις και ανίχνευση αποκλίσεων στα δηλωθέντα στοιχεία.

Πλατφόρμες κρατήσεων και social media για εκτίμηση πληρότητας.

Google Maps για τη μέτρηση συγκέντρωσης πελατών ανά σημείο.

Οι ελεγκτές θα είναι παρόντες από το άνοιγμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καταγράφοντας συναλλαγές και διαβίβαση αποδείξεων. Για δύο συνεχόμενα Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται και θα παρακολουθεί το ταμείο και ένας ακόμη στο σημείο με τα λουλούδια.

Οι διασταυρώσεις

Τα στοιχεία της επιτόπιας καταγραφής θα συγκριθούν με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου, τότε που οι αποδείξεις είχαν σταλεί από το νυχτερινό κέντρο στην ΑΑΔΕ χωρίς παρουσία ελεγκτών. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες θα βρεθούν αποκλίσεις στα δεδομένα, οι ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν νέα επίσκεψη.

Πρόστιμα και λουκέτα

Εάν επιβεβαιωθούν σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα σε εκδοθείσες αποδείξεις, διαβιβασμένα στοιχεία και δεδομένα του αλγορίθμου, οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα και ακόμη και με προσωρινό λουκέτο.

Η νέα ελεγκτική μέθοδος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2025, έχει ήδη δημιουργήσει «βάση αναφοράς» για τους τζίρους των μεγάλων κέντρων. Με διασταύρωση ψηφιακών δεδομένων, η ΑΑΔΕ υπολογίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την οικονομική δραστηριότητα και παρεμβαίνει στοχευμένα.

Εικόνα από την αίθουσα επιχειρήσεων

Η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί ζωντανά την έκδοση και αποστολή αποδείξεων, ενώ ο αλγόριθμος θα «χτυπάει» όπου εμφανίζονται ενδείξεις μη έκδοσης. Από εκεί δίνεται και το σύνθημα για επιτόπια επανεμφάνιση των ελεγκτών.

Παράλληλα, οι φοροελεγκτές θα «ξεσκονίζουν» τα μισθωτήρια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να αποκαλυφθεί ο πραγματικός εκμεταλλευτής της επιχείρησης και να μπει φρένο στα σχήματα «αχυρανθρώπων». Επιπλέον, θα ζητούνται στοιχεία για εξοφλήσεις άνω των 500 ευρώ που δεν εμφανίζονται σε POS μέσω e-send.

Οι έλεγχοι δεν θα μείνουν στο ταμείο αλλά προχωρούν και στην κάβα, όπου γίνεται ακόμη και απογραφή της κάβας για τη διαπίστωση γνησιότητας των ποτών. Σύμφωνα με στοιχεία από τις τελωνειακές υπηρεσίες, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον περασμένο μήνα, διενεργήθηκαν 9.596 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 691 παραβάσεις. Από αυτούς τους ελέγχους, οι 2.119 έχουν πραγματοποιηθεί από Κινητές Ομάδες – τους Ράμπο που κάνουν τις εφόδους στην αγορά – οι οποίες βεβαίωσαν 222 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 10% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Την περασμένη χρονιά, στην κατηγορία των αλκοολούχων, σημειώθηκαν 227 υποθέσεις κατασχέσεων, όπου μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 38.674 λίτρα τσίπουρου – τσικουδιάς, 605 λίτρα κρασιού, 41 λίτρα μπύρας, 1.841 λίτρα αλκοολούχων έως 40ο αλκοόλ και 83 λίτρα λικέρ.

Στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έγινε έλεγχος σε 2.785 δείγματα και βρέθηκαν 249 μη κανονικά δείγματα και 36 μη κανονικά-μη ασφαλή δείγματα. Το 62% (154 δείγματα) των μη κανονικών δειγμάτων αφορά αποκλειστικά θέματα επισήμανσης, ενώ τα δείγματα που χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλή αφορούν μη αναγραφή αλλεργιογόνων συστατικών στην επισήμανση, υπέρβαση των ανωτάτων επιπέδων παρουσίας προσθέτων, παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και παρουσία φθαλικών εστέρων (χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές).