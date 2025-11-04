Μια έκρηξη στο πετροχημικό εργοστάσιο Στερλιταμάκ στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας προκάλεσε μερική κατάρρευση μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η διοίκηση της πόλης, που βρίσκεται στα Ουράλια Όρη, ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς.
Sterlitamak, Bashkortostan, locals report two powerful explosions. pic.twitter.com/X5DqzURJzG— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 4, 2025
Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.
Video of the fire in Sterlitamak, where a local petrochemical plant was damaged after an explosion. The footage was geolocated by ASTRA https://t.co/yQtSL2x2Kw pic.twitter.com/JdmV6xyqma— ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 4, 2025
💥 More footage from Sterlitamak— 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) November 4, 2025
Sterlitamak, Bashkortostan — deep inside Russia, east of Kazan and nearly 1,200 km (≈750 miles) from Ukraine’s border.
Tonight’s reported explosions mark one of the farthest Ukrainian drone strikes yet, underscoring Kyiv’s expanding long-range… https://t.co/nJsq7YlyNA pic.twitter.com/N4nU5IPUfP