Μια έκρηξη στο πετροχημικό εργοστάσιο Στερλιταμάκ στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας προκάλεσε μερική κατάρρευση μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η διοίκηση της πόλης, που βρίσκεται στα Ουράλια Όρη, ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.