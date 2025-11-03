Η Ελλάδα εμφανίζει πλέον την καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη δημοσίευση, ο υπουργός παρουσιάζει ένα διάγραμμα που δείχνει πως η χώρα σημειώνει πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ, ενώ άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες καταγράφουν ελλείμματα. Ανάμεσά τους, η Γερμανία με 2,8%, η Ισπανία με 3,2%, η Ευρωζώνη συνολικά με 3,1% και η Γαλλία με 5,8%.

«Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού!», σχολιάζει ο υπουργός.

Τι αναφέρει η δημοσίευση του υπουργού Υγείας:

«Αν κάποιος σας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι στην ΕΕ η δημοσιονομική εικόνα των Χωρών θα ήταν αυτή, θα τον πιστεύατε; Και όμως αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι αποτέλεσμα των θυσιών του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα η Χώρα με την καλύτερη Δημοσιονομική Εικόνα όλων των Χωρών της ΕΕ».