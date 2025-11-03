Μια πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων κατηγορείται για δολοφονία, αφού φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε «αναφερόμενη περίπτωση μαχαιρώματος» σε κατοικία στη Γουίτσιτα, Κάνσας, περίπου στις 07:52 τοπική ώρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στο Facebook από το Τμήμα Αστυνομίας της Περιφέρειας Σέντγκουικ (SCPD).

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν μια γυναίκα —η οποία αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η 47χρονη Άντζελιν “Άντζι” Μοκ— να στέκεται έξω από το σπίτι. Στη συνέχεια εισήλθαν στην κατοικία και βρήκαν τη μητέρα της Μοκ, Άνιτα Άβερς, 80 ετών, «χωρίς τις αισθήσεις της στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι».

Η Άβερς μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε αργότερα εκείνο το πρωί.

Η Μοκ επίσης έλαβε ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο για αδιευκρίνιστους τραυματισμούς και στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της Περιφέρειας Σέντγκουικ, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατηγορήθηκε για δολοφονία πρώτου βαθμού στις 31 Οκτωβρίου και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία της περιφέρειας Σέντγκουικ.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα της Μοκ για τη φερόμενη πράξη.

Η Μοκ εργάστηκε προηγουμένως ως παρουσιάστρια και ρεπόρτερ για το Fox 2 στο Σεντ Λούις από το 2011 έως το 2015, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Αργότερα στράφηκε στις πωλήσεις και κατά τη στιγμή της σύλληψής της εργαζόταν σε εταιρεία λογισμικού διαχείρισης δεδομένων, πάντα σύμφωνα με το LinkedIn.

Πληροφορίες σχετικά με την αρχική της εμφάνιση στο δικαστήριο δεν είναι διαθέσιμες.