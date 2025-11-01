Έκπληκτοι και δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι περισσότεροι πολίτες όταν πληροφορούνται για τα μαζικά «λουκέτα» σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Οι πιο πολλοί από αυτούς ενημερώθηκαν για την εξέλιξη με μια λιτή ανακοίνωση που έχει θυροκολληθεί έξω από το υποκατάστημά τους και τους καλεί να εξυπηρετούνται, από τις 3 Νοεμβρίου, από άλλη -συχνά μακρινή- γειτονιά ή περιοχή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κυψέλης, όπου το νέο σημείο εξυπηρέτησης βρίσκεται σε απόσταση 850 μέτρων, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Πέρα από την ταλαιπωρία, κοινή συνισταμένη στις αντιδράσεις των πολιτών είναι η αγωνία για την τύχη των εργαζομένων, τους οποίους πολλοί γνώριζαν προσωπικά για χρόνια.

«Από την Άνω Κυψέλη μας λένε να πάμε στην πλατεία Αμερικής»

Η ανησυχία για την απόσταση και την ταλαιπωρία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα.

«Σκεφτείτε τώρα κάποιος ο οποίος είναι πάνω από την πλατεία Κυψέλης και τώρα πρέπει να κατεβαίνει πλατεία Αμερικής», σχολίασε ένας ηλικιωμένος κάτοικος της Κυψέλης. Δύο γυναίκες, η κυρία Βίκυ και η κυρία Στέλλα, περιέγραψαν το πρόβλημα στην πράξη: «Κατεβαίνουμε απ’ την Άνω Κυψέλη να φανταστείτε για να πληρώσουμε εδώ. Αν κλείσει και αυτό, μας είπαν πάμε πλατεία Αμερικής. Εγώ καλά ακόμα. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι πώς θα μεταφέρονται;».

Μια άλλη κάτοικος τόνισε: «Είναι θέμα για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για ανθρώπους σαν εμένα που είμαστε κάποιας ηλικίας και δεν μπορούμε να περιφερόμαστε ανά την περιοχή που ξέρουμε για να βρούμε πού θα εξυπηρετηθούμε. Είναι σίγουρα ένα πρόβλημα».

«Πρέπει να επιμένουμε στις ανάγκες – Και νέοι χρησιμοποιούν τα ΕΛΤΑ»

Ακόμη και οι νεότεροι κάτοικοι αναγνωρίζουν τη δυσκολία, θέτοντας και ζήτημα εξυπηρέτησης έναντι της λογικής της εξοικονόμησης. «Καταλαβαίνετε, είναι σε ένα κεντρικό σημείο της Κυψέλης, έρχεται αρκετός κόσμος και απ’ ό,τι καταλαβαίνω το χρησιμοποιούν και μεγαλύτεροι άνθρωποι που τους βοηθάει και λίγο στη γειτονιά. Αλλά εντάξει, είναι και μια όλο εξοικονόμηση από όλα. Πρέπει και κάπου στις ανάγκες των ανθρώπων να επιμένουμε. Ξέρω αρκετό κόσμο και στην ηλικία μου που τα χρησιμοποιεί τα ΕΛΤΑ», ανέφερε ένας νεαρός κάτοικos.

Αγωνία για τους εργαζόμενους και την υποβάθμιση της υπηρεσίας

«Δεν είναι δυνατόν τέλος πάντων να κλείσει αυτό το ταχυδρομείο το οποίο εξυπηρετεί αυτή την περιοχή, η οποία είναι άκρως τουριστική και στέλνεις σε όλο τον κόσμο δέματα. Εδώ δεν προλαβαίνανε οι γυναίκες να εξυπηρετήσουνε. Γιατί να κλείσει; Επειδή δεν έβγαζε χρήματα; Αστεία πράγματα», σημείωσε ένας άλλος επαγγελματίας για το κατάστημα της Μητροπόλεως.

Η κυρία Βίκυ σημειώνει ότι γνωρίζουν τους περισσότερους εργαζόμενους επί πολλά χρόνια και πως θα είναι πολύ κρίμα να χάσουν τις δουλειές τους. Επιπλέον, εκφράζουν τον φόβο για μεγάλες ουρές και τρομακτικό φόρτο εργασίας για τους υπαλλήλους τώρα που θα μεταφερθεί όλη η «πελατεία» στο κατάστημα της πλατείας Αμερικής.

Μια γυναίκα, επί της Μητροπόλεως, έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο πλαίσιο: «Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στις μικρές κοινωνίες. Εγώ είμαι μιας ηλικίας που θυμάμαι τον ταχυδρόμο να έρχεται και να παραδίδει και συντάξεις στους ηλικιωμένους. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο πρόβλημα και στα χωριά και σε επαρχιακές πόλεις. Είναι μεγάλο το πλήγμα, θεωρώ ότι τα ΕΛΤΑ όλα τα χρόνια έχουν σηκώσει όλο το ταχυδρομικό βάρος της χώρας, και στην ανάπτυξη. Εύχομαι να το αναιρέσουνε και να γίνει το καλύτερο και για τους εργαζόμενους πρώτα απ’ όλα» ανέφερε κλείνοντας.