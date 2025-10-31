Ένα κρουαζιερόπλοιο της «Norwegian Cruise Line» άλλαξε πορεία ανοιχτά της Ελλάδας για να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σώζοντας 63 μετανάστες που βρίσκονταν σε κίνδυνο σε ιστιοφόρο.

Το πλοίο Norwegian Epic, που πραγματοποιούσε 11ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, έλαβε υποχρεωτική εντολή έρευνας και διάσωσης στις 22 Οκτωβρίου από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Το πλήρωμα ανταποκρίθηκε αμέσως και κατάφερε να περισυλλέξει 63 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλοίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλήρωμα παρείχε στους διασωθέντες ιατρική φροντίδα, τροφή και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ φρόντισε για την ασφάλεια και την άνεσή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πλοίο.

«Κατόπιν υποχρεωτικής οδηγίας από το Κέντρο Συντονισμού, το πλοίο κατευθύνθηκε προς την Καλαμάτα, όπου οι διασωθέντες παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές», ανέφερε η Norwegian Cruise Line σε δήλωσή της.

Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των διασωθέντων, ωστόσο επιβάτες που βρίσκονταν στο πλοίο ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για μετανάστες που ήταν στοιβαγμένοι σε ιστιοφόρο μήκους περίπου 9 μέτρων (30 ποδιών).

Το κρουαζιερόπλοιο, που είχε αποπλεύσει από την Τσιβιταβέκια της Ιταλίας στις 21 Οκτωβρίου και πραγματοποιούσε στάσεις σε Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία και Γαλλία, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται το CruiseMapper.

«Εκτιμούμε την υπομονή και την κατανόηση των επιβατών μας κατά τη διάρκεια αυτής της απρόσμενης διακοπής του ταξιδιού τους», ανέφερε η εταιρεία.