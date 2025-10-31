Σε λειτουργία έχει ήδη τεθεί η εφαρμογή Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού που αποτελεί την πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Η εν λόγω καινοτομία αυτή στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση των ιατρών στα δεδομένα του ασθενούς — με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον καλύτερο συντονισμό της φροντίδας και την ταχύτερη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του φορέα ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εφαρμογή με φυσική γλώσσα ή να επιλέγουν έτοιμες ερωτήσεις — όπως «Ποια φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «Ποιοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα;», «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς». Η εφαρμογή υποστηρίζει ακόμα και προτάσεις επερωτήσεων, ενώ υποστηρίζει και προφορική συνομιλία.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη

Σύντομα αναμένεται η λειτουργία του αντίστοιχου Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε πως η εφαρμογή σηματοδοτεί «μια νέα εποχή για το ΕΣΥ» — με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται κατάλληλα, γίνεται εργαλείο προς όφελος όλων — «προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο».