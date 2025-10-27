Σε διοικητική εξέταση προχωρά ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» μετά την εμφάνιση ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε εκμετάλλευση προβάτων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλων σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των ζώων και την αντιμετώπιση της νόσου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η διενέργεια κατεπείγουσας διοικητικής εξέτασης για τη συλλογή στοιχείων ώστε:

α) Να διαπιστωθεί η τέλεση ή μη πειθαρχικού παραπτώματος υπαλλήλου/ων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού και, συγκεκριμένα, αν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ζώων από τη νόσο της ευλογιάς, καθώς, «ύστερα από εμφάνιση ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε ζώο, η εκμετάλλευση προβάτων του Ινστιτούτου, κηρύχθηκε μολυσμένη από ευλογιά των προβάτων και επιβλήθηκε σειρά μέτρων που αφορούν στη θανάτωση όλων των προβάτων της εκμετάλλευσης, την καταστροφή των πτωμάτων, την καταστροφή ή επεξεργασία των ζωοτροφών, των σκευών, των αντικειμένων κ.ά. την απολύμανση των σταβλικών εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των ζώων, τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και την επανεισαγωγή στην εκμετάλλευση ζώων ευαίσθητων στην ευλογιά, έπειτα από χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας».

β) Να προσδιοριστούν τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται.

γ) Να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τυχόν τελέστηκε πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως και τις 17 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.