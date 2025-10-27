Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από χθες, Κυριακή 26/10, όπου μεταφέρθηκε από τα Χανιά, ένα αγόρι 11 ετών.

Το 11χρονο παιδί φέρεται να είχε ατύχημα με το πατίνι του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.