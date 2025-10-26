Σοβαρό επεισόδιο με ξύλο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στο γκαράζ πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά.

– Μη φεύγετε.

– Έλα έξω να με βρεις.

– Μην τον αφήσετε να φύγει.

Είναι το αποκλειστικό βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη 72χρονος μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά. Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και του πληρώματος έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο.

«Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», ανέφερε το θύμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης.

Ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

«Αν ήταν γεροδεμένος, θα με σκότωνε»

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’».

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτη 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Όπως είπε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.