Τη δική του γιορτή γιορτάζει σήμερα, 24/10 ο πατσάς, ένα πιάτο που έχεις δύο επιλογές να ακολουθήσεις: ή θα το μισήσεις ή θα το λατρέψεις.

Το εν λόγω πιάτο έχει πολλές θρεπτικές ουσίες, σβήνει το αλκοόλ και αγαπιέται… ζεστός!

Η 24η Οκτωβρίου είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στον πατσά και χρονολογείται από πάρα πολύ παλιά. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του εορτασμού του προέρχεται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από την «Επιτροπή Εμπορίας του Πατσά» («Tripe Marketing Board»), που προσπαθεί μέσω διαδικτύου να προωθήσει την κατανάλωσή του.

Πώς επιλέχθηκε η 24η Οκτωβρίου

Η επιλογή της 24ης Οκτωβρίου πάει πίσω στον 17ο αιώνα. Την ημερομηνία αυτή του 1662, ο Άγγλος δημόσιος λειτουργός και βουλευτής Σάμιουελ Πιπς (1633-1703), συγγραφέας του πιο προβεβλημένου προσωπικού ημερολογίου στη Μεγάλη Βρετανία, έγραψε «για ένα εξαιρετικό πιάτο πατσά», που μαγείρεψε ο ίδιος και έφαγε με τη συμβία του. Ήταν γαρνιρισμένο με μουστάρδα και το συνόδευσε μ’ ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, όπως έγραφε χαρακτηριστικά στο διάσημο «Ημερολόγιό» του.

Ο πατσάς διεκδικεί μια θέση στον κατάλογο της UNESCO.

Κι όμως! Οι Αμερικάνοι τρώνε πατσά.