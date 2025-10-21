Επιχείρηση συντονισμού και διάσωσης 42 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία, τα οποία συνέδραμαν στις προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.