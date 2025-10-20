Μια εικόνα που αρχίζει και γίνεται κανονικότητα σε αστικές περιοχές που είναι κοντά σε δάση, αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Θρακομακεδόνων την Κυριακή, καθώς μια ολόκληρη οικογένεια αγριογούρουνων εμφανίστηκε να βοσκά ανενόχλητη στο γρασίδι της κεντρικής πλατείας της περιοχής.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media και δείχνει τα ζώα, ανάμεσά τους και μικρά, να κινούνται με άνεση μέσα στον χώρο πρασίνου, δίπλα σε παγκάκια, φωτιστικά και πεζοδρόμια.

Η εμφάνιση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη πλατεία αποτελεί κεντρικό σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας. Πάνω στην πλατεία βρίσκεται καφέ και εστιατόριο, ενώ γύρω από αυτήν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα, προσελκύοντας καθημερινά μεγάλο αριθμό κόσμου, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών και παιδιών.