Ο Ισπανός χαφ, Ντάνι Γκαρθία άνοιξε την καρδιά του στην El Mundo Deportivo ενόψει της αναμέτρησης για τη League Phase του Champions League ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό.

«Εδώ η τεράστια πλειονότητα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, οπότε με αναγνωρίζουν πιο εύκολα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με σταματούν συνέχεια. Ζούμε στη Γλυφάδα, στην παραλία, περίπου 13 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Προπονούμαστε κοντά στον Πειραιά».

«Είμαστε η πιο μεγάλη ομάδα της Ελλάδας και έχουμε την υποχρέωση να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό, ξέρεις την πίεση που θα έχεις, όμως δεν διαφέρει πολύ απ’ αυτή που ένιωθα στο Μπιλμπάο. Πέρυσι όλα πήγαν εξαιρετικά και ελπίζουμε να το επαναλάβουμε, γιατί διαθέτουμε ομάδα που μπορεί να το πετύχει», τόνισε ο Ισπανός άσος.

Για τον Μεντιλίμπαρ

«Είναι ήδη θρύλος εδώ. Τόσο εκείνος όσο και ο Βαλβέρδε έχουν γράψει ιστορία εδώ. Και ως άνθρωποι, έχουν κερδίσει τον κόσμο με τον τρόπο που είναι και που επικοινωνούν. Μου το λένε συνεχώς οι φίλαθλοι».

Για τη συνεργασία τους

«Είναι η πέμπτη χρονιά που συνεργάζομαι μαζί του, μετά τα τρία χρόνια στην Έιμπαρ. Οι απαιτήσεις του είναι τεράστιες. Οι παίκτες το ξέρουν — στη μιάμιση ώρα της προπόνησης πρέπει να τα δίνουμε όλα, γιατί αυτό του αρέσει. Θέλει προπονήσεις με ρυθμό και ένταση, γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόπος που δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα φαίνεται στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο».