Επανέρχεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και η σχετική ΚΥΑ.

Ο Δακτύλιος αφορά τους εξής δρόμους: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Ανδρέα Φραντζή – Λεωφόρος Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ως εξής:

Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με ζυγό τελευταίο αριθμό στην πινακίδα.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό τελευταίο ψηφίο στην πινακίδα κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν για τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα

Στον Μικρό Δακτύλιο, εξαιρούνται ορισμένα οχήματα και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να εφαρμόζεται το σύστημα «μονά-ζυγά».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 169743 ΦΕΚ Β 5565/17.10.2025, ελεύθερα στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν:

Οχήματα με πλήρη εξαίρεση

Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) Υβριδικά plug-in (PHEV) με εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km Οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου (CNG/LPG) με εκπομπές κάτω από 120 g/km Οχήματα κατηγορίας Euro 6d με εκπομπές κάτω από 120 g/km (μόνο με πιστοποιητικό) Καθαρά επαγγελματικά οχήματα μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά βαν, φορτηγάκια κ.λπ.)

Επιπλέον εξαιρέσεις

Οχήματα ΑΜΕΑ (με ειδική άδεια και σήμανση)

(με ειδική άδεια και σήμανση) Οχήματα μόνιμων κατοίκων του δακτυλίου (μία άδεια ανά νοικοκυριό)

(μία άδεια ανά νοικοκυριό) Δημόσια μέσα μεταφοράς , ταξί , ασθενοφόρα , πυροσβεστικά , στρατιωτικά και οχήματα άμεσης ανάγκης

, , , , και Ξένα διπλωματικά οχήματα

Οχήματα κοινής χρήσης (car sharing) με ειδική σήμανση

με ειδική σήμανση Οχήματα με κάρτα εισόδου – εξόδου για επαγγελματική δραστηριότητα εντός δακτυλίου

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται επίσης οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.