Μπροστά σε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό περιστατικό βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο νεαρός ψαράς, Θανάσης Γκαμπούρας, στη λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη. Την ώρα που κατευθυνόταν στο σημείο για να ρίξει τα δίκτυα του, είδε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να διασχίζει κολυμπώντας τη λίμνη, από το χωριό Κρανίδια Σερβίων με κατεύθυνση την Καισαρειά Κοζάνης -μια απόσταση που ξεπερνά τα 2,5 χιλιόμετρα.

Ο ψαράς παρέμεινε σε απόσταση, παρακολουθώντας προσεκτικά την πορεία του άγριου ζώου χωρίς να το ενοχλήσει, ενώ τόνισε πως παρά τη συχνή του παρουσία στη λίμνη, είναι η πρώτη φορά που βλέπει αρκούδα να διασχίζει το νερό.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά καιρούς είχε παρατηρήσει αγριογούρουνα να κολυμπούν στο ίδιο σημείο, όμως ποτέ ένα τόσο μεγάλο άγριο ζώο. Από το σχετικό βίντεο προκύπτει ότι η αρκούδα φαίνεται υγιής και χωρίς εμφανείς τραυματισμούς.