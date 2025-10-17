Με αυξημένη κίνηση συνεχίζεται το πρωινό της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στην Αττική, προκαλώντας μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις για πολλούς οδηγούς.

Σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται σήμερα στον Κηφισό, όπου το μποτιλιάρισμα σε μεγάλα τμήματα και των δύο ρευμάτων φτάνει τα 7 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση και εκτείνοντας μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.

Η αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε πολλούς ακόμη δρόμους της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αρδηττού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού, η Καλλιρόης, η Αλεξάνδρας, οι Πατησίων, η Κηφισίας (από το Μαρούσι έως την Αλεξάνδρας), η Κατεχάκη και η Μεσογείων (από τον Παπάγου έως τη Μιχαλακοπούλου).

