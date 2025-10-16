Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες αφού οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένονται έντονα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου μέχρι το απόγευμα, σε περιοχές όπως Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, όπου αναμένονται έως και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές θύελλες με νοτιάδες και ριπές ανέμων έως 80 χλμ/ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που αναμένεται από Κυριακή βράδυ έως Δευτέρα βράδυ, φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ ραγδαίες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24 ώρο…

👉Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

🌩Ραγδαιότητες (αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική».

Ο καιρός την Παρασκευή 17/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 18/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 19/10

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 20/10

Στα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.