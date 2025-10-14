Η εκπαιδευτική κοινότητα της Φθιώτιδας βυθίστηκε στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Ευαγγελίας (Εύας) Ζωγραφάκη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, ενώ για να παραδώσει το μάθημά της στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας .

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Παγκράτι Λαμίας, σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την εκπαίδευση με συνέπεια επί πολλά χρόνια.

Η απώλεια της Εύας Ζωγραφάκη προκάλεσε σοκ σε όσους τη γνώριζαν. Όπως αναφέρουν συνάδελφοί της, ήταν ένας «γελαστός άνθρωπος» που πάλεψε σκληρά και με αξιοπρέπεια για να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά.

Η ίδια υπήρξε σημείο αναφοράς για τους μαθητές της στο 2ο ΕΠΑΛ, όπου υπηρετούσε επί σειρά ετών. Η πληθωρική της παρουσία στην τάξη, καθώς και η κατανόηση και η υποστήριξη που παρείχε στα παιδιά, έμειναν ανεξίτηλες στις μνήμες όσων αποφοίτησαν από το σχολείο.

Η Ευαγγελία Ζωγραφάκη ήταν μία από τους εκπαιδευτικούς που βίωσε έντονα τις συνέπειες των μνημονίων. Το 2013, βρέθηκε αντιμέτωπη με την «τρομερή αδικία της διαθεσιμότητας» που είχε επιβάλει η Τρόικα.

Χωρίς να της καταλογίζεται κανένα παράπτωμα και παρά τα προσόντα που διέθετε (ήταν βρεφονηπιοκόμος), είδε την ειδικότητά της να καταργείται από την τεχνική εκπαίδευση. Έμεινε άνεργη, όπως και άλλοι 2.000 εκπαιδευτικοί 50 ειδικοτήτων. Ωστόσο, η ίδια πάλεψε και, όπως πολλοί συνάδελφοί της, δικαιώθηκε, επιστρέφοντας αργότερα στην εκπαίδευση.

Η Εύα, όπως τη φώναζαν οι οικείοι της, χαρακτηριζόταν ως μαχήτρια και «έξω καρδιά»· πάντα πρόθυμη να αφουγκραστεί και να υποστηρίξει τους γύρω της. Η απώλειά της είναι βαρύ πλήγμα, κυρίως για τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και για τους μαθητές που την είχαν γνωρίσει.

Η Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

«Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη μια εκπαιδευτικό της που άφησε την τελευταία της πνοή (κυριολεκτικά) στα σκαλιά του σχολείου που υπηρετούσε για περίπου 20 χρόνια.

Η Εύα, όπως την αποκαλούσαν όλοι, ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, γεμάτη ενέργεια μέσα στο σχολείο, πάντα με διάθεση για πείραγμα, ένα χαμόγελο απέναντι στους μαθητές της και μια αίσθηση του χιούμορ που τους αιφνιδίαζε.

Με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση μπορούσε να αντιληφθεί τις ανάγκες, τις αγωνίες, τις ανησυχίες των παιδιών και παράλληλα να τους καθοδηγεί. Διακριτική και αναγνωρισμένο πρόσωπο εμπιστοσύνης απέναντί τους προστατεύοντας την προσωπικότητα τους.

Μέσα στο σύλλογο των καθηγητών πήγαινε πάντα κεφάτη με την μπάσα φωνή της ακουγόταν παντού και έδινε το στίγμα της παρουσία της. Με το ίδιο κέφι κάθε μέρα ξεκινούσαν την ημέρα τους.

Ήταν πολύ περήφανη για τα παιδιά της τα οποία είχε μεγαλώσει σχεδόν μόνη της και σήμερα είναι και οι δύο φοιτητές .

Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας είναι συντετριμμένοι από την απώλεια της συναδέλφου και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι «χάθηκε η Εύα» από την δική τους οικογένεια τόσο απρόσμενα και άδικα.

Σίγουρα το σχολείο θα είναι πιο φτωχό χωρίς την καθημερινή παρουσία της και το κενό μεγάλο.

Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας με σεβασμό στη μνήμη της συναδέλφου εύχεται δύναμη και κουράγιο στα παιδιά της και συλλυπητήρια στους οικείους της»

Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΔΔΕ Φθιώτιδας

«Καλό ταξίδι Εύα… Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να «αποχαιρετήσει» μία ακόμη εξαιρετική συνάδελφο και πολύ αγαπητή εκπαιδευτικό, τη Ζωγραφάκη Ευαγγελία, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Υπηρέτησε σε πολλά σχολεία και βίωσε το καθεστώς της διαθεσιμότητας για δύο έτη. Τα τελευταία 10 χρόνια υπηρετούσε στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια τόσο στους οικείους της όσο και στους συναδέλφους της.

Καλό Παράδεισο, Ευαγγελία»

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική απώλεια της συναδέλφου Εύας Ζωγραφάκη, καθηγήτριας στο 2 ο ΕΠΑΛ Λαμίας.

Με πολυετή θητεία στην εκπαίδευση, η εκλιπούσα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους και τους μαθητές της. Θα λείψει σε όλους βαθιά – ως εκπαιδευτικός, ως συνεργάτις και, κυρίως, ως άνθρωπος.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελένη Μπενιάτα, προσωπικά και εκ μέρους όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και τους εύχεται δύναμη και κουράγιο».