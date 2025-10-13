Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλευόταν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αισθάνθηκε τη Κυριακή 12/10 μία ελαφρά αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δικό του μέσο.

Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ μπήκε περπατώντας στα εξωτερικά ιατρεία και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Αναφορικά με την πορεία της υγείας του Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμου αναμένεται σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.