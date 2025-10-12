Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν πως ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση. Ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους καθώς ήδη είναι στα 87 του χρόνια.

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.