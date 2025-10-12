Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, στη Γυρολιμνιά στην Καστοριά, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μαυριωτίσσης, στο τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την πλαζ της πόλης, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και χτύπησε τον ποδηλάτη που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο ποδηλάτης να εκτοξευθεί αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης. Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία ποδηλάτη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να του παρασχεθούν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.