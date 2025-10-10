Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) αποτελεί το νέο σύστημα διαχείρισης συνόρων της Ευρώπης για την καταγραφή των μη-κατοίκων της ΕΕ που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή, κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών.

Από τις 12 Οκτωβρίου 2025, οι 29 ευρωπαϊκές χώρες της «Σένγκεν» που χρησιμοποιούν το EES θα ξεκινήσουν σταδιακά την εφαρμογή του συστήματος στα εξωτερικά τους σύνορα για διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα δεδομένα των ταξιδιωτών ενδέχεται να μην συλλέγονται σε κάθε σημείο διέλευσης συνόρων άμεσα. Όταν ολοκληρωθεί η σταδιακή εφαρμογή, το EES θα λειτουργεί πλήρως σε όλα τα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Χώρες που χρησιμοποιούν το EES

Οι χώρες που εφαρμόζουν το EES είναι:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.

Ποιοι θα καταγράφονται στο EES

Στο EES θα καταγράφονται οι μη-κάτοικοι της ΕΕ που ταξιδεύουν στις χώρες αυτές για σύντομη διαμονή (έως 90 ημέρες εντός 180 ημερών). Τα δεδομένα των ταξιδιωτών θα καταγράφονται ανεξαρτήτως αν χρειάζονται βραχυχρόνια θεώρηση ή αν είναι ταξιδιώτες χωρίς βίζα. Ορισμένοι ταξιδιώτες εξαιρούνται από την καταγραφή. Στο σύστημα καταγράφονται επίσης οι απορρίψεις εισόδου.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το EES δεν εισάγει νέες απαιτήσεις για όσους έχουν ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη.

Δεδομένα που συλλέγει το EES

Το EES συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

Προσωπικά στοιχεία από το ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια.

Ημερομηνία και τόπος κάθε εισόδου και εξόδου από τις 29 χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Βιομετρικά δεδομένα, όπως εικόνα προσώπου και/ή δακτυλικά αποτυπώματα.

Πληροφορίες σχετικά με απορρίψεις εισόδου, αν υπάρχουν.

Τα δεδομένα των ταξιδιωτών συλλέγονται και αποθηκεύονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Στα δεδομένα των ταξιδιωτών έχουν πρόσβαση οι:

Αρχές συνόρων, θεωρήσεων και μετανάστευσης στις χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Αρχές επιβολής του νόμου στις χώρες που χρησιμοποιούν το EES και η Europol.

Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τα δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλη χώρα εντός ή εκτός ΕΕ ή σε Διεθνή Οργάνωση.

Μεταφορείς – μόνο για τον έλεγχο εάν κάτοχοι βραχυχρόνιας θεώρησης έχουν χρησιμοποιήσει τον επιτρεπόμενο αριθμό εισόδων.

Εξαιρέσεις

Το EES δεν ισχύει για:

Υπηκόους των χωρών που χρησιμοποιούν το EES, καθώς και Κύπρου και Ιρλανδίας.

Μη-κατοίκους της ΕΕ που διαθέτουν κάρτα διαμονής και είναι άμεσα συγγενείς με πολίτη ΕΕ.

Μη-κατοίκους της ΕΕ που διαθέτουν κάρτα διαμονής ή άδεια διαμονής και είναι άμεσα συγγενείς με μη-κάτοικο της ΕΕ που μπορεί να ταξιδεύει στην Ευρώπη όπως ένας πολίτης ΕΕ.

Μη-κατοίκους της ΕΕ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη για ενδοεταιρική μεταφορά ή για έρευνα, σπουδές, εκπαίδευση, εθελοντική υπηρεσία, ανταλλαγές μαθητών, εκπαιδευτικά προγράμματα ή au-pairing.

Κατόχους αδειών διαμονής και μακροχρόνιων θεωρήσεων.

Υπηκόους Ανδόρας, Μονακό, Σαν Μαρίνο, καθώς και κατόχους διαβατηρίου που εκδίδεται από την Πολιτεία του Βατικανού ή το Βατικανό/Αγία Έδρα.

Άτομα που εξαιρούνται από τους ελέγχους συνόρων ή έχουν χορηγηθεί ειδικά προνόμια στους ελέγχους συνόρων.

Κατόχους έγκυρης άδειας τοπικής συνοριακής κυκλοφορίας.