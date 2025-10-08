Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού στο Λαύριο βγήκε στη δημοσιότητα, όταν έπεσε τσιμέντο στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια γυναίκα.

Στο βίντεο φαίνεται η κατάρρευση του μπαλκονιού, ενώ μια γυναίκα βρίσκεται από κάτω και γλιτώνει τελευταία στιγμή, τρέχοντας μακριά λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσουν τα συντρίμμια πάνω στον δρόμο και σε οχήματα, τα οποία υπέστησαν ζημιές.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο

Στο σημείο, σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους και να ασφαλίσουν τον χώρο, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για διερχόμενους πολίτες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του μπαλκονιού.

Σύμφωνα με το Star, που δημοσίευσε το βίντεο, τέσσερα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ η πρώτη εικόνα είναι ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το μπαλκόνι.