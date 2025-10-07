Έντονη είναι η ανησυχία που έχουν γονείς μαθητών με χρόνιες παθήσεις λόγω της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών. Όπως τονίζουν το πρόβλημά τους είναι μεγάλο και ζητούν λύσεις.

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γονείς που έχουμε τα παιδιά μας που νοσούν από διαβήτη τύπου 1, ένα αυτοάνοσο νόσημα και πολύ δύσκολο. Εμείς είχαμε την ενημέρωση από τη δευτεροβάθμια ότι ο νοσηλευτής που έχει εγκριθεί να έρθει στο δικό μας σχολείο αρνήθηκε τη θέση του. Εγκρίθηκε στα μέσα Ιουλίου όλη η διαδικασία» σημείωσε χαρακτηριστικά το πρωί της Τρίτης 7/10 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μητέρα μαθήτριας της Γ’ Γυμνασίου που η κόρη της νοσεί από διαβήτη τύπου 1 και πηγαίνει σε σχολείο που δεν υπάρχει νοσηλευτής.

Όπως εξήγησε η ίδια, η ύπαρξη του νοσηλευτή στο σχολείο είναι απαραίτητη για την κόρη της, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να επέμβει.

«Είμαστε σε επιφυλακή, ευτυχώς το σχολείο συνεργάζεται πάρα πολύ καλά, έχουμε μία εξαιρετική διευθύντρια που η ίδια το έχει πάρει και λίγο πάνω της μέχρι να έρθει ο νοσηλευτής» δήλωσε.

«Το θέμα είναι ότι το υπουργείο δεν μας καλύπτει τη θέση άμεσα. 20 Οκτωβρίου θα είναι η τρίτη φάση, καλό Νοέμβριο και βλέπουμε» είπε κλείνοντας η μητέρα.