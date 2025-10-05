Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του (Ξυλόσκαλο και Αγία Ρουμέλη).

Η απόφαση ελήφθη με βάση το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει για την περιοχή ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες, με αναμενόμενα ύψη βροχής έως και 24 mm τόσο στο Ξυλόσκαλο όσο και στην Αγία Ρουμέλη.

Δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες τιμές υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας του φαραγγιού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, κρίθηκε απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας, να ανασταλεί προσωρινά η πρόσβαση στο φαράγγι για το κοινό.