Ένα σοβαρό ιατρικό σφάλμα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, το οποίο παραλίγο να έχει τραγική κατάληξη για ένα αγέννητο παιδί. Νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε κατά λάθος φάρμακο που προκαλεί διακοπή κύησης σε έγκυο γυναίκα στον 8ο μήνα, αντί να το δώσει στην ασθενή για την οποία προοριζόταν – μια γυναίκα με παλίνδρομη κύηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η γυναίκα που βρισκόταν στη 37η εβδομάδα κύησης πήγε στο νοσοκομείο λόγω κολπικών υγρών, νομίζοντας πως είχαν σπάσει τα νερά. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει τοκετός, όμως αποφασίστηκε να παραμείνει για παρακολούθηση. Το πρωί, της χορηγήθηκαν τρία υπογλώσσια χάπια, αλλά λίγα λεπτά αργότερα της ζητήθηκε να τα αποβάλει, πράγμα αδύνατο, αφού ήδη είχαν διαλυθεί.

Ακολούθησε έντονη αναστάτωση, και το βρέφος γεννήθηκε τελικά με καισαρική τομή. Ευτυχώς, τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι καλά στην υγεία τους. Η φαρμακευτική ουσία που της χορηγήθηκε, Cytotec, είχε προορισμό άλλη γυναίκα, εκείνη που νοσηλευόταν στο διπλανό δωμάτιο και επρόκειτο να υποβληθεί σε απόξεση μετά από εμβρυϊκό θάνατο.

Τι λέει η γυναίκα που πήρε το λάθος φάρμακο

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία της λέγοντας: «Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική.

Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσανε γρήγορα για καισαρική αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει».

Η περιγραφή της νοσηλεύτριας για το τι συνέβη

Η νοσοκόμα που έδωσε τα χάπια στη λάθος ασθενή, μίλησε στην εκπομπή Live News περιγράφοντας τα γεγονότα:

«Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής.

Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων.

Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: «Τι είναι αυτά τα φάρμακα» και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103.

Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: ‘’Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;’’. Ρώτησα τη γυναίκα: ‘’Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;’’. Μου απάντησε: ‘’Ναι τα ήπια’’ και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: «Συγγνώμη, έκανα λάθος»».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτοκογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα ούτε στο έμβρυο.

Ενημέρωσα το γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγγνώμη».