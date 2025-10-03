Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή, η ετήσια Εθνική Διακλαδική Άσκηση «Παρμενίων – 25», επισφραγίζοντας μια εβδομάδα εντατικής εκπαίδευσης και δοκιμής του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Η άσκηση μεγάλης κλίμακας ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και διεξήχθη σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Χαρακτηρίστηκε από την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού και των τριών Κλάδων – Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας – καθώς και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Στόχος του «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό την άμεση διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), ήταν η ενδελεχής εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην εξάσκηση του προσωπικού των ΕΔ σε κρίσιμα αντικείμενα, όπως ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η διεξαγωγή σύνθετων Διακλαδικών Επιχειρήσεων.