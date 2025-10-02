Συγκλονίζει με την ανάρτησή της στο Facebook η Ιωάννα Καραχρήστου, μητέρα του 20χρονου Άκη και της 17χρονης Χαριτίνης, που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, στην εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων. Ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, η ίδια δηλώνει πως «δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα» στις έρευνες και υπόσχεται ότι θα μπροστά σε όποια εμπόδια θα αγωνιστεί για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στην ανάρτησή της η κυρία Καραχρήστου θυμάται την τελευταία επικοινωνία με τα παιδιά της, στις 2 Νοεμβρίου 2024, όταν εκείνα της είπαν ότι θα πάνε για μια βόλτα και δεν επέστρεψαν ποτέ. «Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ, ο πατέρας σας, τα αδέρφια σας και η μικρή σας ανιψιά», γράφει, περιγράφοντας το σοκ και το κενό που άφησε η απώλεια.

Η μητέρα εκφράζει πεποίθηση ότι τα παιδιά δεν έφταιγαν και αποδίδει το δυστύχημα στην «επικίνδυνη συμπεριφορά» του οδηγού που βρέθηκε μπροστά τους σε διασταύρωση, κατηγορώντας τον ότι «οδήγησε όπως ήθελε» και προκάλεσε την τραγωδία που στέρησε τη ζωή σε δύο νέους γεμάτους σχέδια και όνειρα. Σημειώνει ακόμη ότι ο φερόμενος υπαίτιος «βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του», ενώ η δική της οικογένεια συνεχίζει να βιώνει το πένθος.

«Δεν μπορώ και δεν θέλω να ηρεμήσω», γράφει η κυρία Καραχρήστου, απαιτώντας να αποδοθεί «δίκαιη δικαιοσύνη». Όπως αναφέρει, έχουν περάσει 11 μήνες χωρίς αποτέλεσμα, και κατηγορεί το σύστημα για «συγκάλυψη, αδιαφορία και ψέματα». Παράλληλα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της: «Είμαι οπλισμένη με δύναμη από τον Θεό και την Παναγία… θα πολεμήσω πολύ σκληρά για να βρω δικαιοσύνη».

Στην ανάρτηση επισυνάπτονται φωτογραφίες των δύο παιδιών. Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει νέα στοιχεία σχετικά με την προέλευση της σύγκρουσης ή πιθανές δικαστικές εξελίξεις.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

ΑΚΗΣ – ΧΑΡΙΤΙΝΗ

11 ΜΗΝΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ

Μου είπατε μαμά θα πάμε μία βόλτα να πάρουμε καφέ και δεν γυρίσατε ποτέ. Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανηψιά. Ποτέ δεν το περίμενα ότι αυτή η βόλτα θα ήταν η τελευταία σας βόλτα. Το ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνατε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπως θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρονών γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία.

Φύγατε πάρα πολύ νωρίς από αυτή την ζωή στην άλλη χωρίς να το καταλάβετε. Ζήσατε βίο έντιμοι ως ασήφαλοι. Ο φονιάς είναι έξω απ το σπίτι του στην οικογένειά του. Η δική μου οικογένεια πεθαίνει κάθε μέρα βιώνοντας συνεχώς μαρτύρια. ΑΚΗ μου και ΧΑΡΙΤΙΝΗ μου είναι μία τραγωδία που δεν συνηθίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά.

Δεν θα σταματήσω να περιμένω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα.

Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δικής σας παιδιά μου που γίναται Άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ