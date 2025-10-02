Σε ισχύ παραμένει η κακοκαιρία που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, με έντονα φαινόμενα όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στη Ρόδο, η πρόβλεψη για επιδείνωση του καιρού οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, έλαβε ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή των Δωδεκανήσων τις επόμενες ώρες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία:

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.

