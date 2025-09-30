Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών μετά από βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε αλλαγή στην οσμή του νερού της βρύσης σε περιοχές όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος, η Δάφνη, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και ο Νέος Κόσμος.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι η ποιότητα του νερού δεν επηρεάζεται και ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».