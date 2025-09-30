Η χώρα ετοιμάζεται για 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά το κάλεσμα της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Η κινητοποίηση αφορά στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση του ωραρίου εργασίας. Το κεντρικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ., με αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Αλλαγές στην Κυκλοφορία των ΜΜΜ

Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή το Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) και το Τραμ, θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, στοχεύει στη διευκόλυνση της μετακίνησης των απεργών προς τα κεντρικά συλλαλητήρια.

Αντίθετα, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού.

Σε ό,τι αφορά τα Λεωφορεία και τα Τρόλεϊ, η κίνησή τους θα είναι περιορισμένη λόγω στάσεων εργασίας. Τα οχήματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν:

Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά.

Τέλος, στην απεργία συμμετέχει και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, διαμαρτυρόμενο για το νομοσχέδιο και ζητώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Προβλήματα αναμένονται και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις πιθανές καθυστερήσεις ή περιορισμούς λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ, οι αστυνομικές Αρχές έχουν δώσει εντολή για προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε κεντρικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, στις 09:00 το πρωί θα κλείσουν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να σταματούν, μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Το επιβατικό κοινό καλείται να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης (www.thessmetro.gr).

Δε θα επηρεαστούν οι πτήσεις

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ, ΟΣΥΠΑ, ΕΝΗΜΑΕΚ) στην 24ωρη απεργία .

Κατά συνέπεια, η απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τις προγραμματισμένες πτήσεις. Όλες οι αεροπορικές συνδέσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.