Ο καιρός άλλαξε και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα παραπέμπει σε φθινόπωρο, με τον υδράργυρο να υποχωρεί και τις βροχές να παίρνουν τη θέση της ηλιοφάνειας. Ωστόσο, σε δύο περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας για το φετινό φθινόπωρο εκτονώθηκε, με τον καιρό να ομαλοποιείται, ενώ το επόμενο κύμα αναμένεται κοντά στην Πέμπτη με πιο εκτεταμένες ισχυρές βροχές, οι οποίες θα αφορούν περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Επίσης, το Σαββατοκύριακο αναμένεται έντονο κρύο, αλλά και τα πρώτα χιόνια στις υψηλές βουνοκορφές στη Βόρεια Ελλάδα.

Επιπλέον, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, σε Κρήτη και Ρόδο η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στους 27 βαθμούς Κελσίου ή και να αυξηθεί ένα με δύο βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Πέμπτη ο καιρός θα βαρύνει αρκετά, επειδή έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας. «Είναι ικανό να δώσει τοπικά μεγάλο όγκο νερού», είπε στο OPEN.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ακολουθεί η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών:

ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.