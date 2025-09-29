Με έντονη βροχόπτωση θα κυλήσει η τρέχουσα εβδομάδα σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεπεράσουν κατά 80 με 90% τα κανονικά επίπεδα, ιδιαίτερα στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα της Ελλάδας, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Τα καιρικά συστήματα που προέρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα, με το πρώτο κύμα να προκαλεί έντονες βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι οι βροχές θα αρχίσουν να υποχωρούν κατά την εβδομάδα από 6 έως 13 Οκτωβρίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς συνόδευσε τις προβλέψεις του με μια ελληνική παροιμία γράφοντας: «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«☔”Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ” (ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά, τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο (περίπου καιρός του “Π”). Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

✅Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του @ECMWF,@CivPro_GR,@Starchannelnew1,@duthnac, @EMY_HNMS».

Μαρουσάκης: Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη με μεγαλύτερη διάρκεια

Το πρώτο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας για το φετινό φθινόπωρο εκτονώθηκε, με τον καιρό να ομαλοποιείται, ενώ το επόμενο κύμα αναμένεται κοντά στην Πέμπτη με πιο εκτεταμένες ισχυρές βροχές, οι οποίες θα αφορούν περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Στην Αττική σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές κατά διαστήματα, με τις καιρικές συνθήκες να είναι άστατες. Δεν αναμένεται πάντως κάτι έντονο από άποψη φαινομένων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Στη Θεσσαλονίκη, κυριαρχούν οι συννεφιές με λίγα φαινόμενα.

Την Τρίτη αναμένονται λίγες βροχές κυρίως προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Την Τετάρτη θα σημειωθούν περισσότερες βροχές προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Πέμπτη ο καιρός βαραίνει αρκετά. Έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας. «Είναι ικανό να δώσει τοπικά μεγάλο όγκο νερού», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Η διαφορά με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας είναι ότι θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά θα απασχολήσει και μεγαλύτερες εκτάσεις της χώρας μας.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.