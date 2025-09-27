Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν από το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» και οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Από τις 00:00 του Σαββάτου ξεκίνησε η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις δύο δεξιές λωρίδες της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα από την οδό Σουρή έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Την Κυριακή, από τις 07:00 έως τις 13:00, θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της Βασιλίσσης Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.

Κατά τις ώρες 00:00 έως 13:00 της Κυριακής, επιπλέον σταδιακές διακοπές θα αφορούν:

τη Λεωφόρο Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Αθηνάς Διάκου και της Βασιλίσσης Αμαλίας (ρεύμα προς Σύνταγμα).

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και τις καθέτους αυτής.

την οδό Αθηνάς Διάκου στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ Αμαλίας και Ζαχάρωφ, καθώς και τις καθέτους αυτής.

τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Αρδηττού και τμήμα αυτής μεταξύ Σπ. Μερκούρη και Βασιλίσσης Σοφίας.

την Ηρώδου Αττικού, τη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, τις οδούς Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους (σε επιμέρους τμήματα) καθώς και την οδό Ακαδημίας στο τμήμα μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Βασιλίσσης Σοφίας και στις καθέτους αυτής.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα τις ώρες που θα είναι αποκλεισμένα τα τμήματα, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους στη συμβολή:

Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας – οδού Ρηγίλλης

Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλέως Γεωργίου Β΄

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο τις ώρες ισχύος των ρυθμίσεων και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι ρυθμίσεις αυτές ανακοινώνονται και από την διοργάνωση του Greece Race for the Cure, που έχει ενημερώσει για τις προσωρινές αλλαγές για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα.

Το Greece Race for the Cure είναι ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος που διοργανώνει ο σύλλογος «Άλμα Ζωής» με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού, ενώ τα έσοδα της διοργάνωσης χρηματοδοτούν προγράμματα στήριξης ασθενών και δράσεις πρόληψης