Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος για τον θάνατο του 21χρονου Ιάσονα που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό πολυκατοικίας. Συγγενείς και φίλοι θα του πουν σήμερα, Τετάρτη 24/9 το απόγευμα το τελευταίο αντίο ενώ οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο γελαστός νέος δεν είναι πια στη ζωή.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος» η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί στις 17:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο.

Ο Ιάσονας ο οποίος σπούδαζε στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ετοιμαζόταν σε δύο μέρες να επιστρέψει στην Αθήνα, να συνεχίσει την εξεταστική του και να κυνηγήσει το μέλλον που με τόση αγάπη σχεδίαζε.

Η μοίρα όμως στάθηκε σκληρή καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης 23/9 έχασε τη ζωή του.

Ο 21χρονος βρισκόταν με δυο φίλους του στην ταράτσα πολυκατοικίας και άκουγαν μουσική όταν γείτονες οι οποίοι ενοχλήθηκαν από τη φασαρία τους φώναξαν να σταματήσουν και τα τρία παιδιά έτρεξαν να απομακρυνθούν. Τότε ο άτυχος Ιάσονας πάτησε σε επιφάνεια πλέξιγκλας που κάλυπτε τον φωταγωγό, το υλικό έσπασε και έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι φίλοι του τον έψαχναν για σαράντα ολόκληρα λεπτά. Δεν ήξεραν πού είχε χαθεί, μέχρι που ξανάνοιξαν το βλέμμα τους προς την ταράτσα και αντίκρισαν το σπασμένο πλεξιγκλάς. Τότε συνειδητοποίησαν το αδιανόητο.