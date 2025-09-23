Θλίψη έχει προκαλέσει στον Βόλο ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Ιάσονα, ο οποίος έπεσε στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας στην οδό Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων, όπου νωρίτερα διασκέδαζε με φίλους στην ταράτσα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», ο νεαρός θα έφευγε σε δύο μέρες για την Αθήνα για να συνεχίσει την εξεταστική του.

Ο νεαρός βοηθούσε τον πατέρα του, γνωστό επιχειρηματία του Βόλου, ιδιοκτήτη της «Δωδώνης», και ετοιμαζόταν να φύγει, καθώς ήταν φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), και θα συνέχιζε την εξεταστική του, αλλά δεν πρόλαβε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου του άτυχου νέου.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Πληροφορίες λένε ότι φίλος του κατέθεσε στην Αστυνομία πως το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά την αποχώρησή τους από την ταράτσα μετά από παρατήρηση γειτόνων που ζητούσαν να απομακρυνθούν, όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος». Τρέχοντας να απομακρυνθεί, πάτησε σε πλαστικό του φωταγωγού και αυτό υποχώρησε, με το αποτέλεσμα να είναι μοιραίο, καθώς σε δευτερόλεπτα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr αναφέρουν ότι το βράδυ της Δευτέρας τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα από την Αστυνομία.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας του γνωστού επιχειρηματία της πόλης, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το άγγελμα του θανάτου του άτυχου 20χρονου σκόρπισε απέραντη θλίψη στους οικείους της οικογένειας.

Ο Σύλλογος «Βόλος Υδατοσφαίριση – Κολύμβηση» εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην αθλητή του. «Θερμές σκέψεις και κουράγιο στην οικογένειά του και στους οικείους του», ανέφερε η ανακοίνωση.